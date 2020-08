Ballando con le Stelle 2020: Daniele Scardina positivo al Coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Daniele Scardina “Siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina”. Quando l’allarme Coronavirus sembrava rientrato, in serata Milly Carlucci ha annunciato una nuova positività al virus nel cast di Ballando con le Stelle 2020. Si tratta, per l’appunto, di Daniele Scardina, noto ai più come King Toretto. “Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui purtroppo era Samuel Peron“ spiega la Carlucci in un video pubblicato sui social della trasmissione. I due sono infatti stati in Sardegna, la regione che sta registrando un importante numero di focolai di infezione. Il pugile, così come il ballerino, è asintomatico. Questa mattina una delle concorrenti, Barbara ... Leggi su davidemaggio

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, positivo il ballerino vicentino Samuel Peron - MariaLu91149151 : RT @angelix46394875: @Filomen30847137 La Marina ha un impegno con Ballando.. - PinoTom3 : RT @PinoTom3: Splendente sabato si esorcizza il Covid 19 ballando, cantando e festeggiando in casa con una buona musica accompagnata da piz… - PinoTom3 : Splendente sabato si esorcizza il Covid 19 ballando, cantando e festeggiando in casa con una buona musica accompagn… -