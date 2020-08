Avanti un altro, l’annuncio di Luca Laurenti: “Stiamo per tornare, tenetevi pronti!” (Di giovedì 27 agosto 2020) Abbiamo già scritto del destino incerto di Paolo Bonolis, all’ultimo anno di contratto con Mediaset. LEGGI ANCHE => Bonolis tenerissimo in piscina con la figlia si rilassa in attesa della nuova stagione: per lui solo Avanti un altro? L’unica certezza, per l’amato conduttore capitolino, è la messa in onda di Avanti un altro (con tanto di … L'articolo Avanti un altro, l’annuncio di Luca Laurenti: “Stiamo per tornare, tenetevi pronti!” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

matteosalvinimi : Questa mattina a Pontedera (Pisa), stessa piazza. Da un lato l'incredibile voglia di cambiamento dei toscani, dall'… - nzingaretti : Dall'Europa 27,4 miliardi all'Italia per sostegno al lavoro con #Sure. Un’altra conquista. Un altro passo in avanti… - AndIreGiu : RT @JohannesBuckler: “Morire sì, tocca a tutti prima o poi. Ma morire così: schernito, umiliato, con il marchio di criminale e vecchio lib… - CastigliMirella : RT @JohannesBuckler: “Morire sì, tocca a tutti prima o poi. Ma morire così: schernito, umiliato, con il marchio di criminale e vecchio lib… - mrug3364 : RT @nzingaretti: Dall'Europa 27,4 miliardi all'Italia per sostegno al lavoro con #Sure. Un’altra conquista. Un altro passo in avanti. L'imp… -