Roland Garros 2020, per la prima volta si giocherà con le luci artificiali (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Roland Garros si prepara alla rivoluzione. Sul Philippe-Chatrier, il centrale dell’impianto di Parigi in cui va in scena il torneo del Grande Slam sulla terra rossa, sono state montate le luci artificiali e per la prima volta si potrà così giocare anche in notturna in caso di interruzioni nel corso del giorno che portino allo slittamento del programma. Quest’anno, a causa del coronavirus, non si giocherà a maggio ma in autunno e così in questi giorni si stanno già effettuando i test tecnici, come visibile nella FOTO. Roland-Garros by night 🌙Test of light conditions on Philippe-Chatrier 💫🎾#RolandGarros📸 FFT/C.Guibbaud ... Leggi su sportface

Abbiamo intervistato Lorenzo Musetti assieme al suo coach, e gli abbiamo portato fortuna: battendo ancora Popyrin, si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Trieste ...

Dopo oltre sei mesi di stop gli occhi di noi appassionati sono avidi di tennis, di notizie sui nostri giocatori preferiti, di novità di prodotto. Basta poco ad accendere la curiosità. Ed ecco che, se ...

