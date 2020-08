Lopalco candidato, rinuncia al contratto con la task force. Rimane, a titolo gratuito L'epidemiologo nella lista Con che sostiene Michele Emiliano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pier Luigi Lopalco, che dal 9 marzo è alla guida della task force pugliese, rinuncia al contratto. Continuerà ad consulente a titolo gratuito. L’epidemiologilo è candidato al consiglio regionale nella lista Con, a sostegno di Michele Emiliano, e pur non essendo tenuto alla rinuncia al compenso, ha fatto questa scelta. Notizia diffusa da Repubblica. L'articolo Lopalco candidato, rinuncia al contratto con la task force. Rimane, a titolo gratuito <small ... Leggi su noinotizie

Fare campagna elettorale. Ma con un piede nei posti più “sensibili”; spesso spinti dal ruolo pubblico ricoperto grazie alla politica. Nell’arena delle prossime Regionali non c’è solo il nome dell’epid ...Il professore si candida con il governatore uscente Emiliano. Sulla rinuncia al contratto, spiega: "Non era un atto dovuto ma preferisco così, per spazzare il campo da ogni polemica e strumentalizzazi ...