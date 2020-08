Gioele Mondello autopsia in corso news: resti compromessi da morsi di animali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gioele Mondello autopsia in corso: è iniziato nella tarda mattinata di oggi, 26 agosto 2020, l’esame autoptico sui resti del bimbo di 4 anni deceduto nei boschi di Caronia insieme alla madre in circostanze ancora da chiarire. Gioele Mondello in corso l’autopsia: resti compromessi da morsi di animali Poche le indiscrezioni emerse finora: “Corpo compromesso da morsi di animali”, avrebbe riferito il medico legale che si sta occupando di svolgere gli accertamenti sul corpicino del bimbo smembrato dagli animali e rinvenuto con grave ritardo solo al 17esimo giorno di ricerche. Dalla Tac sarebbe ... Leggi su urbanpost

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Corriere : Il dato è emerso dall’analisi della Tac eseguita prima di iniziare l’autopsia - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - giornalettismo : Il medico legale e consulente della famiglia #Mondello, ha parlato dei primi risultati emersi dall'autopsia sui res… - Sicilians_it : Tragedia di Caronia, autopsia stamane al Policlinico: piccole pietre fra i resti di Gioele Mondello -… -