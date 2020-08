Esclusiva: Massimo Oddo al Pescara, trattativa aperta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Massimo Oddo resta il lizza per la panchina del Pescara. Sarebbe un ritorno dopo l’amarezza di Perugia, responsabilità che appartengono solo in minima parte al tecnico abruzzese. Il presidente Sebastiani vorrebbe Oddo nuovamente sulla panchina, verrà fatto il punto nel giro di 24-36 ore, se i programmi coincideranno allora ci potrebbe essere un’apertura definitiva su Oddo al Pescara. Foto: Twitter Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

