Coronavirus, Montecarlo chiude ‘Cipriani’ di Briatore. Dipendente Billionaire in terapia intensiva (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nelle stesse ore in cui Flavio Briatore smentisce di avere il covid-19, o meglio di essere stato ricoverato per tutt’altra ragione (e di aver comunque fatto il tampone per precauzione), ecco che intorno alla sua vicenda imprenditoriale, connessa ai diversi casi di positività da Coronavirus si registrano delle novità. In particolare, sempre a causa del Covid, a Montecarlo chiude il ‘Cipriani’ di Briatore: si sarebbero due positivi. Coronavirus, Montecarlo chiude ‘Cipriani’ di Briatore: l’imprenditore smentisce di avere il covid “Sfortunatamente, un membro esterno e uno interno dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. Per un eccesso di ... Leggi su italiasera

LaStampa : «La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi», comuni… - italiaserait : Coronavirus, Montecarlo chiude ‘Cipriani’ di Briatore. Dipendente Billionaire in terapia intensiva - Giobegood : RT @MigrantiI: @Dio Ringraziamo un grande imprenditore italiano come #Briatore che ha la sede fiscale a Montecarlo... SENTI CHI PARLA di #C… - Libero_official : #Briatore positivo al #coronavirus, Selvaggia Lucarelli: 'Cosa non torna'. I 'risvolti penali' per il focolaio al… - bianca_caimi : RT @LaStampa: «La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi», comunicano dalla… -