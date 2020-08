Ci chiudono di nuovo in casa. Siamo al lockdown non dichiarato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un ragazzo ha partecipato a una serata in un locale sulla costa tirrenica dove da notizie stampa si è saputo ci fossero positivi al coronavirus, sia pure non sintomatici. Giustamente preoccupati i genitori hanno contatto la Asl locale chiedendo di potere fare il tampone al figlio e anche ai familiari che stavano facendo le vacanze con lui. La risposta è stata «Ci spiace, non abbiamo la possibilità di fare tamponi e non l'avremo in tempi brevi perché non abbiamo le scorte di reagenti necessari». Soluzione: la Asl ha disposto la quarantena per l'intera famiglia, in cui nessuno risultava sintomatico. I genitori avevano un lavoro, le vacanze erano terminate, ma non hanno potuto tornare nella loro città e nel posto di lavoro sono venute a mancare figure che erano essenziali. Nel suo piccolo è l'inizio di un ... Leggi su iltempo

