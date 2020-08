Arcuri: «Da venerdì inizia la distribuzione dei banchi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le prima notizie che arrivano dall’incontro – telematico – tra le Regioni e alcuni ministri combaciano con un annuncio sulla ripresa delle scuole. Dopo tanto penare, infatti, la distribuzione dei nuovi banchi monoposto inizierà a partire da venerdì 28 agosto. L’annuncio è stato dato dal Commissario straordinario Domenico Arcuri durante il collegamento con i governatori. Ed è proprio lui ad aver curato il bando per l’acquisto delle nuove sedute per gli studenti che da martedì 1° settembre torneranno a riempire le aule per i corsi di recupero. LEGGI ANCHE > Le Università che rischiano di rimanere ferme alla fase-1 Un annuncio che, dunque, sembra smentire le varie ipotesi di rinvio dell’inizio dell’anno scolastico. Nel corso della stessa ... Leggi su giornalettismo

