Vietnam e dollari. "Cercando la luce" Oliver Stone svela la sua America - (Di martedì 25 agosto 2020) Cinzia Romani Il regista è in Italia per un lungo tour fra i festival e per presentare la sua autobiografia: "È la storia di un ragazzo che, crescendo, scopre un Paese diverso" A trent'anni faceva il tassista a Manhattan, poi ha girato una cinquantina di film interessanti, dopo aver studiato cinema con Martin Scorsese; ha vinto diversi Oscar, ha litigato un po' con la cocaina (oggi va a Coca Cola) ed è diventato talmente intimo di Vladimir Putin da chiedergli d'essere il padrino della figlia Tara Chong. Una vita così intensa merita un'autobiografia e Oliver Stone, 73enne regista di Platoon (Oscar 1986) e di Nato il 4 luglio (Oscar 1990), intraprende un tour italiano per parlare di Cercando la luce (La nave di Teseo, pagg. 300, euro 22; da dopodomani in libreria), robusto memoir ... Leggi su ilgiornale

