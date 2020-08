Sure: oltre 27 miliardi all'Italia (Di martedì 25 agosto 2020) Sure, c'è attesa per il via libera del Consiglio UeSure, che cos'è?Sure e le altre miSure messe in campo per l'occupazioneSure, c'è attesa per il via libera del Consiglio UeTorna su C'è da attendere solo il via libera da parte del Consiglio dell'Unione europea: in caso di esito positivo con "Sure" nel nostro Paese arriveranno 27,4 miliardi di euro (a quota più alta dell'Ue) sotto forma di prestiti con interessi agevolati. Lo scopo è quello di fronteggiare le conseguenze socio-economiche del Covid-19 e preservare l'occupazione. È stata la Commissione europea a presentare proposte al Consiglio Ue per avere un sostegno finanziario complessivo di 81,4 miliardi di euro per 15 Paesi, tra questi c'è ... Leggi su studiocataldi

