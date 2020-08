Pirlo “Nel posto giusto al momento giusto, voglio Juve propositiva” (Di martedì 25 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – “E' stato tutto molto veloce e non ho pensato a nient'altro ma sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto. Io un predestinato? Lo diranno i risultati ma credo nelle mie possibilità. L'obiettivo è sempre cercare di vincere, non è facile ma siamo qui per quello”. Prima conferenza stampa da allenatore della Juventus per Andrea Pirlo, chiamato da Agnelli a proseguire il ciclo vincente avviato nove anni fa da Conte con l'attuale tecnico in mezzo al campo. “voglio riportare un pò di entusiasmo, che magari è mancato nell'ultimo periodo, e propore un calcio propositivo, con grande padronanza del gioco. Ai ragazzi ieri ho detto due cose: bisogna avere ... Leggi su liberoquotidiano

