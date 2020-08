Pensione a 56 anni: come valorizzare i contributi versati? (Di martedì 25 agosto 2020) Per chi non raggiunge i 20 anni di contributi minimi richiesti per accedere alla Pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni, non sono molte le possibilità di poter avere diritto ad una qualsiasi Pensione. Esistono le deroghe offerte dalla Legge Amato, che però richiedono almeno 15 anni di contributi ed il rispetto di requisiti molto precisi per l’accesso. Esiste poi, la possibilità di opzione contributiva, che non sempre, però, permette il pensionamento con le pensioni contributive con requisiti agevolati, come ad esempio la Pensione di vecchiaia contributiva che richiede soltanto 5 anni di ... Leggi su notizieora

lucianogabossi : RT @NotizieOra: #Pensione a 56 anni: come valorizzare i contributi versati? - lucianogabossi : RT @NotizieOra: Pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, requisiti - NotizieOra : #Pensione a 56 anni: come valorizzare i contributi versati? - ycnarF1988 : RT @red_mask9: Cavolo ridete?!?! ?? È normale che una ragazza a 19 anni si innamori della pensione di un settantenne. Boh!! - NotizieOra : Pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, requisiti -