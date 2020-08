Nuno Gomes: «Pirlo alla Zidane? Gran bella sfida…» – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Nuno Gomes, ex giocatore ed attuale dirigente del Benfica, ha parlato di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Nuno Gomes, ex calciatore ed attuale dirigente del Benfica, ha parlato del nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ecco le sue dichiarazioni: «Sarà una bella sfida per Andrea Pirlo. Sarà la sua prima esperienza da allenatore ma avrà il pieno supporto della società, dei calciatori e dei tifosi. Si può paragonare al caso di Zidane, da giocatori ricoprivano praticamente lo stesso ruolo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nuno Gomes, ex attaccante del Portogallo ora dirigente del Benfica, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. «Direi che Cristiano ha fatto bene alla Juve, hanno vinto due scudet ...

