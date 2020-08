Nubifragio a Verona: abbattuto anche il celebre “Cipresso di Goethe”, ma oggi la città è già pronta a ripartire (Di martedì 25 agosto 2020) Tra gli alberi abbattuti dal Nubifragio che il 23 agosto ha colpito Verona c’è anche il “Cipresso di Goethe“, un esemplare secolare divenuto vero e proprio simbolo del giardino di Villa Giusti, che per oltre 500 anni ha accolto i visitatori al loro ingresso. Le forti raffiche di vento e la violenta grandinata hanno provocato la caduta di molti cipressi ed il crollo di parte del muro che confina con via San Zeno in Monte. Il cipresso è diventato celebre grazie alle parole di Goethe nel suo “Viaggio in Italia“. Dopo avere visitato Verona e il Giardino nel 1786, Goethe lo descrive così: “Quei rami li avevo presi nel Giardino Giusti, che è situato in posizione magnifica ed è ricco d’altissimi cipressi, ritti nel cielo come ... Leggi su meteoweb.eu

