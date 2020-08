Napoli, in vendita i biglietti per le amichevoli a Castel di Sangro (Di martedì 25 agosto 2020) A partire dalle ore 12 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per i due eventi amichevoli del Napoli che si svolgeranno presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro. Questo il programma: 28/08/2020 ore 17.30 triangolare Napoli – Aquila – Castel di Sangro. Prezzo 20€ + commissione di servizio TicketOne; 04/09/2020 ore 17.00 Napoli vs Teramo. Prezzo 25€ + commissione di servizio TicketOne. Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli anti-contagio in attuazione all’emergenza COVID-19 e per garantire il distanziamento minimo di sicurezza ... Leggi su ilnapolista

