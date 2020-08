Lukashenko e la foto col kalashnikov. Ora teme di fare la fine di Ceausescu (Di martedì 25 agosto 2020) Gian Micalessin Il presidente mostra i muscoli ma rischia la fine del dittatore fucilato dai generali a cui chiedeva di spegnere le proteste Nel 2005 il Segretario di Stato americano Condoleeza Rice già lo definiva «l'ultimo dittatore d'Europa». A 15 anni di distanza il presidente bielorusso Alexander Lukashenko continua a far del suo meglio per tener fede a quell'immagine. Domenica, mentre i dimostranti riuniti in piazza Indipendenza, davanti al parlamento di Minsk, urlano «vattene via» lui se ne sta tornando in elicottero alla propria residenza. Ma non rinuncia a mostrar il suo volto. Dal velivolo, atterrato davanti al palazzo presidenziale emerge un Lukashenko in giubbotto anti proiettile con un vecchio kalashnikov in spalla. Tra gli applausi delle guardie schierate a ... Leggi su ilgiornale

