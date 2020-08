Lazio al lavoro con l'incognita Inzaghi: stallo sul rinnovo (Di martedì 25 agosto 2020) Pronti, via. La Lazio ha cominciato questa mattina ad Auronzo di Cadore il ritiro precampionato. Dopo la pioggia che ieri sera ha accolto la squadra all'arrivo nella località dolomitica, stamattina c'... Leggi su gazzetta

nzingaretti : Un importante riconoscimento per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: sono i primi due scali europei per l’impegn… - pietrogiliberti : RT @RegioneLazio: 24 agosto 2016 - 24 agosto 2020 In occasione del quarto anniversario del sisma, l'assessore al Lavoro e Politiche per la… - infoitsport : Lazio al lavoro con l'incognita Inzaghi: stallo sul rinnovo - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: #Lazio al lavoro in ritiro ad Auronzo con l'incognita Simine #Inzaghi: stallo sul rinnovo - sportli26181512 : Lazio al lavoro con l'incognita Inzaghi: stallo sul rinnovo: Lazio al lavoro con l'incognita Inzaghi: stallo sul ri… -