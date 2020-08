La vertenza Whirlpool non va in vacanza, dal Veneto alla Sicilia: “Napoli non molla!” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La vertenza Whirlpool non riposa nemmeno ad agosto, così gli operai portano lo slogan della battaglia in giro per il Paese. Dal Veneto fino alla Sicilia – passando per Calabria, Basilicata, Puglia e Abruzzo – l’Italia si unisce al grido di “Napoli Non molla!”. Questo l’appello degli operai dello stabilimento di Napoli Est che, anche in ferie, continuano la lotta portando con se la maglia che richiama allo slogan per mantenere lo storico stabilimento dell’elettrodomestico nell’area orientale del capoluogo campano. Così, anche sotto l’ombrellone, l’attenzione sugli sviluppi della spinosa vertenza resta sempre accesa, al momento la Whirlpool ha infatti ... Leggi su anteprima24

