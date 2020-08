F1, Norris: "Spa è uno dei miei circuiti preferiti" (Di martedì 25 agosto 2020) SPA - "Il weekend del Gran Premio del Belgio è quello che aspetto sempre con ansia. Spa è uno dei miei circuiti preferiti in Formula 1 ed è così divertente da guidare. è una pista veloce e scorrevole, ... Leggi su corrieredellosport

Frenkoz : Ottima McLaren, finalmente di nuovo competitiva, ottimo Sainz e buon Norris (peccato per la partenza). Incrociamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Norris Spa

Corriere dello Sport.it

SPA - Lando Norris è pronto a scendere in pista per la gara di Spa-Francorchamps, una sorta di Gp di casa per il pilota 20enne, che ha la doppia cittadinanza britannico-belga, grazie alla madre di ...Dopo i primi due exploit austriaci – al Red Bull Ring ha conquistato un terzo e un quinto posto – Lando Norris ha progressivamente arrestato la sua marcia in classifica piloti dove attualmente occupa ...