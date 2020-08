Zingaretti: il voto regionale avrà ripercussioni politiche. Presto il Pd si esprimerà sul referendum (Di lunedì 24 agosto 2020) Un voto così importante in sette regioni, sarà anche un voto importante per gli scenari futuri della politica italiana, correggendo quanto affermato da Conte Leggi su firenzepost

FirenzePost : Zingaretti: il voto regionale avrà ripercussioni politiche. Presto il Pd si esprimerà sul referendum - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Regionali, Zingaretti avverte: 'Un voto importante per scenari futuri' - AnsaMarche : Regionali, Zingaretti,voto importante per scenari futuri. Quando si vota in 7 regioni ci sono sempre ripercussioni - repubblica : Regionali, Zingaretti avverte: 'Un voto importante per scenari futuri' - Omantini : @CCKKI @Amos8125 @terraeliberta @fiordisale @RenatoSouvarine @P_Rava @sandraebasta @erretti42 @FLCCGIL @flc_crea… -