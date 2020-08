The Batman: il trailer riporta nelle classifiche dei brani più venduti Something in the Way dei Nirvana (Di martedì 25 agosto 2020) Il primo trailer di The Batman ha permesso al brano Something in the way, inciso dai Nirvana nel 1991, di tornare nelle classifiche dei brani più venduti. Il trailer di The Batman ha riportato nelle classifiche dei brani più venduti la canzone dei Nirvana Something in the Way, incisa nel 1991. A poche ore dalla presentazione del primo video promozionale del film con star Robert Pattinson nell'iconico ruolo i fan sembrano aver particolarmente apprezzato il lavoro compiuto dal team guidato da Matt Reeves in occasione del DC FanDome. Un nuovo arrangiamento del brano scritto da Kurt Cobain ... Leggi su movieplayer

