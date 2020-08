Sì agli aumenti delle indennità ai sindaci (Di lunedì 24 agosto 2020) Perché queste cifre? Perché è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell' Interno per l' aumento delle indennità di funzione per i sindaci dei piccoli comuni: nelle ... Leggi su targatocn

lavocedigenova : Sì agli aumenti delle indennità ai sindaci - IlFerrigno : @ricpuglisi L'attenzione agli aumenti dei casi è proprio per evitare un altro lockdown. Anche un Conte qualunque s… - EnricoFurlan3 : RT @alfredotec6: @LegaSalvini Parliamo di Bannon? Parliamo di Burke? Parliamo del Russiagate? Parliamo di 49 milioni? Parliamo di parlament… - tizianoborgo60 : RT @alfredotec6: @LegaSalvini Parliamo di Bannon? Parliamo di Burke? Parliamo del Russiagate? Parliamo di 49 milioni? Parliamo di parlament… - RichbonesE : RT @alfredotec6: @LegaSalvini Parliamo di Bannon? Parliamo di Burke? Parliamo del Russiagate? Parliamo di 49 milioni? Parliamo di parlament… -

Ultime Notizie dalla rete : agli aumenti Sì agli aumenti delle indennità ai sindaci TorinOggi.it Coronavirus, Alberto Mantovani: «Le mie ferie in Grecia con la mascherina: usarla è un dovere sociale»

Leggi anche In Lombardia aumentano i positivi, +239 ... Ma altri bambini e ragazzi non hanno potuto farlo e così si allarga la forbice sociale. Lascio agli epidemiologi trovare le soluzioni». E, ...

Acquisti con truffa, tre denunce

SASSARI. Non si ferma il fenomeno delle truffe on-line, che anzi ha sicuramente visto un aumento nel periodo del lockdown quando molte più persone del solito si sono affidate agli acquisti in rete con ...

Leggi anche In Lombardia aumentano i positivi, +239 ... Ma altri bambini e ragazzi non hanno potuto farlo e così si allarga la forbice sociale. Lascio agli epidemiologi trovare le soluzioni». E, ...SASSARI. Non si ferma il fenomeno delle truffe on-line, che anzi ha sicuramente visto un aumento nel periodo del lockdown quando molte più persone del solito si sono affidate agli acquisti in rete con ...