Repubblica: può darsi che in Sardegna Mihajlovic abbia esagerato, trascurando il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid. L’allenatore del Bologna è stato contagiato durante la vacanza in Sardegna. Sta bene, è asintomatico, adesso resterà in isolamento per due settimane. Non potrà partecipare al ritiro estivo della squadra. Sinisa è reduce dal trapianto di midollo osseo per curare la leucemia annunciata un anno fa, naturale che la sua positività non possa lasciare indifferenti, scrive Repubblica, che riporta le parole del direttore dell’Ematologia del Sant’Orsola, che ha avuto in cura il tecnico. «Occorre massima cautela, bisognerà valutare ogni problematica, anche minima. È passato il periodo di maggior criticità, durante il quale era più alto il rischio di eventuali complicanze. E ... Leggi su ilnapolista

