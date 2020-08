Masters 1000 Cincinnati: avanzano Tsitsipas e Goffin, ok Isner (Di lunedì 24 agosto 2020) Negli unici due match di secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati in programma domenica 23 agosto, i favoriti si sono imposti in due set ed hanno rispettato i pronostici della vigilia. In scioltezza Stefanos Tsitsipas, che concede appena quattro giochi ad Anderson ed approda al terzo turno. Esordio ok anche per David Goffin, che si libera in due set del croato Coric. Nei restanti match di primo turno, invece, cade Rublev, sconfitto in tre set dal britannico Evans. Vittorie in due set per Isner e Gasquet, mentre Millman supera in rimonta Mannarino. Oggi lunedì 24 agosto sono attesi in campo molti big. LA CRONACA DEGLI ALTRI MATCH I risultati: (4) Tsitsipas b. (PR) Anderson 6-1 6-3 (7) Goffin b. Coric 7-6(6) 6-4Gasquet b. Wolf 6-4 ... Leggi su sportface

