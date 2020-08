Jerry Seinfeld: "New York è destinata a morire per la pandemia? Assolutamente no" (Di lunedì 24 agosto 2020) Jerry Seinfeld ha voluto rispondere a James Altucher dopo un post in cui aveva sostenuto come New York fosse destinata a "morire" come città. Jerry Seinfeled ha voluto rispondere al manager e autore James Altucher dopo un post in cui si sosteneva che New York è condannata a causa della pandemia che la trasformerà per sempre e obbligherà gli abitanti ad andarsene. L'attore ha voluto intervenire tra le pagine del New York Times sottolineando i motivi per cui quelle affermazioni sono infondate. Altucher aveva scritto: "Ogni sottocultura che amavo era a New York. Potevo giocare a scacchi tutto il giorno, potevo andare nei comedy club. Potevo iniziare ogni tipo di attività ... Leggi su movieplayer

New York 'malata' di Covid, la città in declino?

(di Alessandra Baldin) (ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - New York non e' morta, New York non e' finita a causa del coronavirus. Il comico Jerry Seinfeld replica alle "cassandre" secondo cui la Grande Mela e ...

