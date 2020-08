DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 24 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni e trame di DayDreamer, Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 24 agosto 2020: Sanem ricatta Emre, ora ha le prove del complotto da lui ordito contro Can. Marta continua la cura per l’infertilità di nascosto dal marito. Clara ha scoperto di essere la figlia de boss ed è molto in ansia per Alberto e la madre. DayDreamer: anticipazioni 24 agosto 2020 Tra CanArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

