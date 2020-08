Covid-19, la conferma da Hong Kong: possibile il “doppio contagio” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un uomo a Hong ha contratto il Covid-19 per la seconda volta, diventando il primo paziente con una seconda infezione confermata. La notizia arriva dall'Università di Hong Kong, con gli esiti di una ricerca pubblicata dalla rivista Clinical Infectious Diseases e suggerisce che l'immunità dal nuovo coronavirus possa durare pochi mesi. L'uomo, 33 anni, aveva sviluppato sintomi moderati lo scorso marzo, quando per la prima volta gli è stato diagnosticato il contagio da Covid-19: era stato ricoverato ma dimesso in fretta, poichè la sintomatologia era presto scomparsa. La seconda infezione è stata contratta oltre quattro mesi dopo e diagnosticata al rientro da un viaggio in Spagna, via Regno Unito. L'uomo è risultato positivo il 15 agosto ma al ... Leggi su ilfogliettone

