Coronavirus, focolaio in un resort per nudisti: contagiate oltre 100 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ministero della Sanità ha avvertito di rispettare distanziamento e richiesto di indossare sempre mascherina Sono oltre 100 i positivi al test del Coronavirus individuati in un resort per nudisti in Francia, in località Cap d’Agde (Montpellier). Nello specifico, vi sono 95 persone risultate positive al tampone e si attendono altri risultati. I 95 vanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

