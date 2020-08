Allerta Meteo Toscana: temporali in arrivo, avviso esteso a Valdarno (Di lunedì 24 agosto 2020) La Sala operativa della Regione conferma il codice giallo per la possibilità di temporali e rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi alle ore 24 di domani, 25 agosto, con estensione al Valdarno inferiore. L’avviso estende anche al Valdarno inferiore la possibilità di temporali e il rischio idrogeologico, gia’ prevista dalla sala operativa della regione che conferma il codice giallo. “Si prevedono – prosegue la Regione – precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulle zone interne centro-meridionali, e possibili forti fenomeni, più isolati, anche sul resto delle zone interne. Tendenza al miglioramento in serata”. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

