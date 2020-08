Via i migranti dalla Sicilia, Musumeci tira dritto. È guerra aperta col Viminale (Di domenica 23 agosto 2020) È braccio di ferro sui migranti tra Regione Sicilia e il governo di Giuseppe Conte. L'ordinanza firmata questa notte dal governatore Nello Musumeci che prevede lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza presenti nell'isola, oltre al divieto per i migranti che sbarcano di sosta e passaggio, mette all'angolo l'esecutivo. L'ordinanza "interviene su una materia che non è di competenza della Regione, affrontando una questione di esclusiva competenza statale", è quanto trapela dal ministero dell'Interno che "sarebbe al lavoro giorno e notte per alleggerire la situazione di grave sovraffollamento nei centri di accoglienza dell'isola. Il Viminale comprende le difficoltà", aggiungono le stesse fonti, "e punta a risolvere in tempi rapidi l'emergenza, ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - RaiNews : 'Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa,… - MediasetTgcom24 : Migranti, governatore Sicilia Musumeci: via i profughi entro domani - sergimagugliani : RT @Virus1979C: Il Viminale frena Nello Musumeci sui migranti: 'Non è sua competenza' - WelfareNetwork : Musumeci firma espulsione migranti dalla Sicilia Rete Studenti : si dimetta !!! -