Uomini e Donne oggi, Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Non era la notizia che avrebbe voluto ricevere quest’oggi. Andrea Melchiorre di Uomini e Donne ha scoperto l’esito del tampone: è positivo al Coronavirus. Non presenta sintomi, per fortuna, ma il test parla chiaro. Lo ha atteso per tre giorni, manifestando su Instagram la sua grande ansia. Sua madre lo ha contattato spesso in queste … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - Daniele_Manca : Treu (Cnel): «Sul pay gap tra uomini e donne le aziende mostrino i dati», ?@rquerze? - ?@Corriere? ?@L_Economia? (d… - AlessandroMetz : RT @RescueMed: L'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia è solo una delle tante reazioni degli amministratori locali che fanno a gar… - dora_inpoi : RT @HuertDeAuteuil: Credo di parlare a nome di tutte le donne etero e degli uomini omosessuali quando dico che in realtà noi volevamo nasce… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne: ex protagonista positive al Covid-19 SoloDonna Giulia De Lellis criticata: Cecchi Paone stronca il suo detrattore

Nella rubrica che cura sul settimanale NuovoTv Alessandro Cecchi Paone ha stroncato un detrattore di Giulia De Lellis. La persona in questione ha lamentato duramente attaccato l’influencer ed ex corte ...

Uomini e Donne oggi, Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus

Non era la notizia che avrebbe voluto ricevere quest’oggi. Andrea Melchiorre di Uomini e Donne ha scoperto l’esito del tampone: è positivo al Coronavirus. Non presenta sintomi, per fortuna, ma il test ...

Nella rubrica che cura sul settimanale NuovoTv Alessandro Cecchi Paone ha stroncato un detrattore di Giulia De Lellis. La persona in questione ha lamentato duramente attaccato l’influencer ed ex corte ...Non era la notizia che avrebbe voluto ricevere quest’oggi. Andrea Melchiorre di Uomini e Donne ha scoperto l’esito del tampone: è positivo al Coronavirus. Non presenta sintomi, per fortuna, ma il test ...