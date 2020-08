"Ordinanza senza valore". Sicilia invasa dai migranti, il Viminale la umilia (Di domenica 23 agosto 2020) Una Ordinanza "senza nessun valore". Il Viminale risponde così al governatore della Sicilia Nello Musumeci, che ha disposto lo sgombero entro le 24 di lunedì di tutti i migranti ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza dell'Isola e che dovrebbero dunque venire trasferiti nelle strutture di altre regioni. La materia, fa sapere il Ministero guidato da Luciana Lamorgese, "è di competenza statale" , dunque l'Ordinanza sarebbe carta straccia: "La gestione dei flussi migratori — spiegano dal Viminale - non è una materia di competenza delle regioni ma è disciplinata dalle leggi nazionali, quindi non si capisce come l'Ordinanza di Musumeci possa funzionare". Nessuna polemica con Musumeci, ... Leggi su liberoquotidiano

