Deco: “Messi via dal Barcellona? So cosa pensa. Vuole squadra competitiva altrimenti…” (Di domenica 23 agosto 2020) In casa Barcellona è ancora il destino di Lionel Messi a tenere banco. La Pulce avrebbe informato il neo allenatore Koeman di sentirsi più fuori che dentro all'attuale progetto blaugrana facendo dunque intendere che i rumors di mercato che lo vogliono in un'altra squadra siano ben più che delle semplici voci. A parlare di questo tema scottante è stato l'ex calciatore anche dei catalani Deco. Ai microfoni del Mundo Deportivo, l'ex centrocampista ha chiarito il suo punto di vista sulla vicenda.Deco: "Messi Vuole vincere altrimenti..."caption id="attachment 993017" align="alignnone" width="659" Messi (getty images)/caption"Se Messi può andare via dal Barcellona? Non lo so, ma ha un contratto. È un giocatore che Vuole continuare a ... Leggi su itasportpress

