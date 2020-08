Coronavirus, cos’è la delezione e perché un ceppo (non rilevato in Italia) potrebbe essere meno letale (Di domenica 23 agosto 2020) La premessa è d’obbligo e va rimarcata prima ancora di annunciare una scoperta sul Coronavirus Sars Cov 2 che ha già contagiato oltre 23 milioni di persone uccidedone 800mila. “Voglio sottolineare che resta importante continuare a rispettare la distanza e ad usare le mascherine per contenere la diffusione di questo virus che, come abbiamo visto in questi mesi estivi, si diffonde con facilità” dice ll’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus BioMedico e autore insieme al team di Robert Gallo e Davide Zella di un nuovo studio che ha messo in luce una delezione implicata nella patogenesi del virus. Proprio questo elemento potrebbe spiegare una ridotta letalità di un ... Leggi su ilfattoquotidiano

