Bayern vince la Champions per la sesta volta: battuto (1-0) il Psg di Neymar. In gol Coman (Di domenica 23 agosto 2020) Straordinario Bayern Monaco: vince per la sesta volta la Champions battendo 1-0 il Paris Saint Germain nello stadio vuoto di Lisbona. Il gol decisivo è di uyna vecchia conoscenza dl calcio italiano: Coman, ex Juve. Straordinaio Bayern anche perchè, con la finale, vince la sua undicesima partita, in questa stagione, su undici dispitate in Champions. Un enplein inimmaginabile. Grande squadra, il Bayern, con un portiere Neuer, capace di parare proprio tutto Leggi su firenzepost

GoalItalia : Il giorno del giudizio è arrivato ?? PSG o Bayern Monaco: chi vince la Champions? ?? - GoalItalia : Nel 2005 l'ultima esperienza da tecnico in capo Poi 15 anni da assistente: #Flick è la sorpresa numero del Bayern ?? - DiMarzio : #UCL | #BayernMonaco campione. Gol di Coman e la squadra di Flick vince la sua sesta Champions League della storia… - mattpasquini22 : RT @thetrueshade: @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro il PSG,… - genovesergio76 : Eurosport : Bayern, Flick nella storia: vince la Champions da subentrato come Di Matteo e Zidane - -