Bayern Monaco, Davies: «Siamo sul tetto del mondo» (Di domenica 23 agosto 2020) Davies ha commentato la vittoria della Champions League contro il PSG: le parole del terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, ha commentato la vittoria della Champions League contro il Paris Saint-Germain. VITTORIA – «Sto bene, è una sensazione incredibile. Ho vinto la Champions, non l’avrei sognato neanche da bambino. All’inizio è stata dura, ma la cosa importante è come finisci, non come inizi». COMAN – «Può giocare in qualsiasi posizione, è fantastico. Ha giocato molto bene ed ha segnato, non posSiamo chiedere di più». PSG – «Abbiamo giocato bene difensivamente, abbiamo provato a fare il nostro calcio. Dovevamo pressarli alti e ... Leggi su calcionews24

