«Ballando con le Stelle 2020»: ecco i concorrenti e i ballerini (e perché ne vedremo delle belle) (Di domenica 23 agosto 2020) La solidità di un cast è direttamente proporzionale al successo del programma che lo assolda. Si tratta di una formula che Milly Carlucci ha imparato molto presto e che ogni anno la porta a selezionare i protagonisti di Ballando con le Stelle attraverso una corte silenziosa ma spietata, un dispiegamento massiccio di tutti i mezzi a disposizione per assicurare allo show le dinamiche di cui ha bisogno, dalla riconoscibilità dei concorrenti da parte grande pubblico alla voglia di lanciare nuovi talenti che possano autorizzare la padrona di casa a ripetere il mantra, di stampo baudiano, «l’ho scoperto io» (pensiamo a Michele Morrone). E se il Covid-19 ha costretto il programma a traslocare dalla primavera all’autunno, le aspettative non si affievoliscono e, anzi, tornano più forti di prima con la speranza che il sabato sera di Raiuno possa ritrovare i fasti di un tempo. Leggi su vanityfair

