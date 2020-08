23 agosto, auguri di buon onomastico a Rosa, Rosetta, Rosanna (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di oggi, 23 agosto 2020, la Chiesa Cattolica celebra l’importante figura di Santa Rosa da Lima, Santa Patrona delle Americhe e il cui culto è molto diffuso in Italia. Proprio per questo motivo, il nome Rosa è davvero molto comune nel nostro Paese, fatto che accomuna quindi tantissime persone in questa giornata di festa. Santa Rosa, augure di buon onomastico oggi, 23 agosto: aforismi, citazioni, immagini e frasi da inviare su whatsapp e facebook La giornata è quindi propizia per fare degli auguri sinceri a tutte le persone che nella giornata di oggi festeggiano l’onomastico. È il caso, chiaramente, delle donne che portano il nome Rosa, ma anche tanti nomi derivati da ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : agosto auguri #AccaddeOggi: 23 agosto, tanti auguri a Rita Pavone L'Unione Sarda AUGURI - Mats Wilander: essere il numero uno

Raccontare la storia di Mats Wilander richiede due pesi e due misure, perché diametralmente opposti sono gli stati d’animo che “suggerisce” una carriera folgorante che, purtroppo, finisce con poca glo ...

Carbonia. Gli auguri del sindaco alla nuova centenaria cittadina

Carbonia si conferma una delle città più longeve della Sardegna. Dopo i recenti festeggiamenti a Bacu Abis per nonna Elvira Gaviano, vedova Macrì, il Sindaco Paola Massidda si è recato da nonna Marghe ...

