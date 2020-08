Regionali, in Campania 27 liste: 15 per De Luca e 6 per Caldoro (Di sabato 22 agosto 2020) NAPOLI – Sono 27 le liste depositate al tribunale di Napoli che correranno alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Campania. A sostegno del governatore uscente di centrosinistra Vincenzo De Luca ci sono 15 formazioni. Si tratta di Partito democratico, Italia viva, De Luca presidente, PsI, Democratici e Progressisti, Fare democratico – Popolari (che fa riferimento a Ciriaco De Mita), Davvero sostenibilità e diritti partito animalista, Per le persone e la comunità, Noi campani (lista di Clemente Mastella), Più Campania in Europa, Campania libera, Centro democratico, Europa verde Campania Demos, Libera democratici e Moderati, Lega per l’Italia Partito Repubblicano. Leggi su dire

