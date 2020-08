Napoli: travolge 69enne con lo scooter, lei muore lui fugge (Di sabato 22 agosto 2020) Dramma a Napoli dove una donna di 69 anni è morta travolta da uno scooter di passaggio sulla strada in cui si trovava. A bordo c’erano due persone, entrambe fuggite dopo il terribile schianto. La donna non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate, nonostante il trasporto urgente in ospedale è deceduta poco dopo. Dopo diverse ore, i carabinieri hanno rintracciato il pirata. Investita da uno scooter Teatro della tragedia è una strada di Sant’Antimo, provincia di Napoli, dove la donna stava camminando sul ciglio della strada quando un scooter l’ha travolta per poi fuggire. La 69enne è stata immediatamente soccorsa e portata al Caldarelli di Napoli dove è morta poco dopo a causa delle gravi ... Leggi su thesocialpost

