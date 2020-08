Cosa c’è di vero nella storia di Briatore che chiude il Billionaire per il focolaio? (Di sabato 22 agosto 2020) I lavoratori del Billionaire di Flavio Briatore positivi al Coronavirus SARS-COV-2 arrivano a 11. Intanto si attendono i risultati per 50 lavoratori della discoteca-ristorante, mentre si scopre che a essere contagiati sono stati camerieri e hostess, ovvero il personale a stretto contatto con il pubblico. Il Messaggero intanto spiega Cosa è successo nel locale che ha cercato di far rispettare tutti i criteri di sicurezza, con misurazione della temperatura all’ingresso, utilizzo delle mascherine, gel sanificante e capienza dimezzata. Non è ancora chiaro come si sia originato il contagio. È lecito ipotizzare che uno o più asintomatici siano stati “gli untori”. Un cliente oppure un dipendente? Andiamo con ordine. Il Billionaire dal primo agosto fino al 22 ... Leggi su nextquotidiano

