Coronavirus, Oms: “Speriamo di porre fine alla pandemia in 2 anni” (Di sabato 22 agosto 2020) Preoccupano i dati che l’emergenza Coronavirus sta facendo registrare a livello mondiale: “Speriamo di porre fine alla pandemia entro due anni”, ha spiegato il direttore dell’Oms nell’ultima conferenza stampa. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità è intervenuto come da consuetudine in un briefing in diretta da Ginevra dedicato agli aggiornamenti in merito dalla pandemia … L'articolo Coronavirus, Oms: “Speriamo di porre fine alla pandemia in 2 anni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: 'Meno di due anni per sconfiggere la pandemia' #coronavirus - Agenzia_Italia : Oms: 'Mascherine a partire dai 12 anni quando non c'è il distanziamento' - BluDiChina : Il #COVID19 è solo uno dei millemila #coronavirus presenti in natura: l’unica cosa intelligente che può fare quel m… - NotizieOra : #Coronavirus: Oms “La pandemia durerà fino al 2022” -