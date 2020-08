Calabria: Margherita Corrado, 'riscoperta' una stele funeraria risalente al XV secolo. (Di sabato 22 agosto 2020) Crotone, dunque, e non Strongoli; 1926 e non 1954, come sostenuto, leggo, nella nota di Rolando Belvedere. Ma per non farci mancare nulla, anche la traduzione ora proposta del testo e la sua ... Leggi su cmnews

ItalianAirForce : L'equipaggio di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare ha effettuato nella notte un #TrasportoSanitarioUrgente a f… - cmnewsit : Calabria: Margherita Corrado (M5S Senato ) sulla “riscoperta” di una stele funeraria in alfabeto ebraico risalente… - cmnewsit : Calabria: Margherita Corrado (M5S Senato). Quali sono le intenzioni dei candidati a Sindaco di Crotone sul progetto - Ema_n_u_e_l_e : RT @ItalianAirForce: L'equipaggio di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare ha effettuato nella notte un #TrasportoSanitarioUrgente a favo… - vincenzogfg : RT @ItalianAirForce: L'equipaggio di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare ha effettuato nella notte un #TrasportoSanitarioUrgente a favo… -