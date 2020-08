Banega show, vittoria e addio al Siviglia (Di sabato 22 agosto 2020) Quella di ieri sera è stata una serata a dir poco magica per il Siviglia, che per la sesta volta nella sua storia ha alzato l’Europa League, dopo una stagione mai vista, con rinvii, pause e soste, che non hanno però influito sulle prestazioni dei ragazzi di Lopetegui. Anche ieri sera infatti gli spagnoli hanno dimostrato il loro valore, andando sotto dopo 2 minuti ma poi ribaltando la situazione e andando a vincere la coppa. E’ stato anche un Banega show, con il numero dieci del Siviglia che ha trascinato i suoi in campo, ha litigato con Conte durante il primo tempo e a fine partita ha annunciato il suo addio alla sua squadra! Una serata pazzesca, terminata con l’addio dell’argentino. L’ULTIMA DI Banega COL ... Leggi su sport.periodicodaily

