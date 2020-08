Vidal Juventus, indiscrezione dal Sudamerica: Buffon e Pirlo lo vogliono a Torino (Di venerdì 21 agosto 2020) Vidal Juventus – La Juve e Vidal potrebbero nuovamente ritrovarsi. Secondo quanto svelato dal portale cileno DaleAlbo, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti importanti tra il giocatore e i suoi ex compagni Buffon e Pirlo, che starebbero facendo delle pressioni sul cileno. Il neo allenatore blaugrana Koemann non intende puntare su Vidal, che ora è chiamato a guardarsi attorno per cercare di capire quale possa essere la soluzione a lui più congeniale. ‏Vidal Juventus, voci sul suo ritorno Al momento non c’è nulla di concreto, ma soltanto di indiscrezioni rimbalzate dal Sudamerica. Si attendono delle conferme ufficiali da parte delle due società, ma un dato è certo, ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal - GoalItalia : Vidal non tornerà alla Juventus: nessun ritorno di fiamma ? [@romeoagresti] - gianazzo : RT @romeoagresti: La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal - gargantuuuu : RT @romeoagresti: La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal - tal_Marco : RT @romeoagresti: La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ?????@GoalItalia @goal -