Sci Alpino: cancellate le gare americane e canadesi della Coppa del Mondo (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche lo sci Alpino si muove per limitare al massimo il rischio contagi da Covid-19. La FIS ha annunciato la cancellazione delle gare americane e canadese valevoli per la Coppa del Mondo 2020/2021. Nello specifico non si disputeranno le tappe di Lake Louise, Killington e Beaver Creek., per un totale di dieci gare, cinque maschili e cinque femminili. Si svolgeranno, invece, regolarmente a febbraio i Mondiali di Cortina come già annunciato a luglio. Coronavirus: annullate le finali di Coppa del Mondo di Sci a Cortina L’ annullamento delle gare di sci Alpino citate giunge subito dopo la decisione di far disputare a porte chiuse quelle di Soelden, in programma 17 e 18 ottobre. Le tappe ... Leggi su sport.periodicodaily

