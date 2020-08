Rientro a scuola, alunni positivi al Coronavirus? Ecco come si dovrà procedere a settembre – Il documento Iss (Di venerdì 21 agosto 2020) Senza troppi giri di parole, il Rientro in classe a settembre potrebbe essere un vero e proprio incubo, nel caso in cui dovessero esserci casi o focolai di Coronavirus nelle scuole. Oggi, infatti, sono state diffuse alcune indicazioni operative messe a punto dall’Istituto superiore di sanità insieme al ministero della Salute, al ministero dell’Istruzione, all’INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler e alle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna. In vista di «un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità» e alla luce di misure restrittive che «riducono il rischio ma non lo azzerano» – si legge – l’Istituto superiore di sanità ha deciso di spiegare alle scuole come gestire, in concreto, «eventuali casi sospetti ... Leggi su open.online

Mov5Stelle : Il governo, con @AzzolinaLucia in primissima linea, sta mettendo in campo il massimo impegno per garantire il rient… - M5S_Camera : Scuola: le domande frequenti sul rientro a settembre - MinisteroSalute : Contro #Covid19 non servono fake news, ma la collaborazione di tutti. Sul sito del Ministero dell'Istruzione tutte… - sciurini_ : @epynefrina esatto... mamma mia che situazione di merda, chissà come sarà il rientro a scuola - frances57038146 : RT @AGCarli: È irricevibile l’idea di rinviare elezioni e rientro a #scuola nel caso in cui aumentassero i contagi. L'allarmismo dei media… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola il 14 settembre, ma contagi in salita. Come? Obbligo mascherine se non c’è distanziamento, test sierologici da lunedì Orizzonte Scuola Covid a scuola, l'Iss: «Isolare alunni con sintomi. Se positivi, tracciamento e quarantena»

L'Istituto Superiore della Sanità ha messo a punto un rapporto che contiene i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti ...

De Luca critica il nord sul Covid e ipotizza: "Potrei limitare gli ingressi in Campania"

Un atto d'accusa e parole che farano discutere: a fine agosto "vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale". Lo ha detto il presidente della Region ...

L'Istituto Superiore della Sanità ha messo a punto un rapporto che contiene i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un alunno o un operatore risultino casi sospetti ...Un atto d'accusa e parole che farano discutere: a fine agosto "vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale". Lo ha detto il presidente della Region ...