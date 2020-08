Inter, Messi si vede fuori dal Barcellona che pensa a Dybala (Di venerdì 21 agosto 2020) La Juventus pensa a Dzeko, e sbloccherebbe Milik alla Roma, Secondo la Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko il primo nome sulla lista delle richieste di mercato alla voce attaccanti. Dzeko, che piace ... Leggi su eurosport

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER: COPPA E MESSI VACANZE AL COVID: IL CALCIO TREMA Tutte le notizie ??… - SkyTG24 : Barcellona-Messi verso il divorzio? La Pulce ha dubbi sul futuro. L'Inter ci spera - GoalItalia : Buongiorno con le prime pagine di oggi: 'Inter, Coppa e Messi', 'Covid, colpite sette squadre', 'Juve-Pogba, chiave… - passione_inter : VIDEO - Calciomercato, Aguilar sicuro: “L’Inter è la più convinta su Messi” - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Dalla Spagna - Zhang sogna da tempo di portare Messi: è l'Inter il club più tentato dal colpaccio - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Messi

Leo Messi ha deciso di interrompere le vacanze per tornare a Barcellona. Il numero 10 argentino è alle prese con le valutazioni sul suo futuro e a tal proposito ha deciso di non perdere tempo per inco ...In serata è arrivata una clamorosa indiscrezione da Barcellona riguardo a Lionel Messi: l’argentino valuta l’addio, Inter alla porta. La pesante sconfitta per 8-2 subita contro il Bayern Monaco ha sco ...