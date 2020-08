GP Stiria FP2 Moto2: Bezzecchi detta il passo (Di venerdì 21 agosto 2020) La FP2 del GP di Stiria classe Moto2 è nel segno di Marco Bezzecchi. Il giovane leone dello Sky Racing Team è il più veloce della sessione del pomeriggio, con 1’29″092. Oltre che sul giro secco, Bezzecchi si fa notare anche nella simulazione della gara, con un passo decisamente veloce. Il “Bez” è davanti a Remy Gardner, veloce anche questa mattina, ed ad un ritrovato Jorge Navarro. La prima sorpresa del turno è Somkiat Chantra, quarto davanti all’altrettanto sorprendente Hector Garzo. L’indonesiano del Team Asia e lo spagnolo del Pons Racing pagano rispettivamente due e tre decimi da Bezzecchi. In sesta posizione troviamo Luca Marini, leader del mondiale. Soltanto ottavo Jorge Martin, il quale aveva evidenziato ... Leggi su sport.periodicodaily

Sale la temperatura e salgono i tempi al Red Bull Ring, dove i piloti della Moto2 sono tornati in pista per il secondo turno di prove libere del GP di Stiria. A dettare il passo Marco Bezzecchi, che s ...Lo spagnolo balza al comando anche della cumulativa, ma le Ducati di Dovizioso e Miller lavorano sul passo. Al momento in Q1 Rossi e Quartararo.